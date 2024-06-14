عاجل.. سبب مشاركة محمد الشناوي اليوم أمام فاركو بدلًا من شوبير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن سبب قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمشاركة محمد الشناوي كحارس مرمى الفريق في مواجهة فاركو، في المباراة المؤجلة من الجولة 11 من مسابقة دوري نايل.

سبب مشاركة محمد الشناوي اليوم أمام فاركو

وذكر المصدر أن هذا القرار يعتبر طبيعيًا، نظرًا لأن الشناوي هو الحارس الأساسي للفريق وقد استعاد كامل لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الشناوي عاد للعب مع المنتخب المصري في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مما يجعله جاهزًا لحراسة مرمى الأهلي في المباراة المقبلة.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو

أعلن كولر عن تشكيل الفريق لمباراة فاركو، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم، أنطوني موديست، حسين الشحات

دكة البدلاء: