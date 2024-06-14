نص رسالة جمهور الزمالك لـ اللاعبين خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حرص جمهور الزمالك على توجيه رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا المقامة حاليًا بالدوري المصري.

رسالة جمهور الزمالك للاعبين

ويحتضن ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان حاليا مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة دوري نايل.

وقام جمهور الزمالك بتوجيه رسالته إلى اللاعبين أثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا قائلين: "زملكاوي يلعب.. الدوري جوا الملعب".

وفي سياق آخر بدأ المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.