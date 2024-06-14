نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتفاوض لضم موهبة ريفر بليت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي ريال مدريد، التعاقد مع موهبة ريفر بليت الأرجنتيني وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
ريال مدريد يريد ضم ماستانتونو
أفادت صحيفة "آس" الإسبانية بأن نادي ريال مدريد يسارع من أجل فرانكو ماستانتونو لاعب ريفر بليت.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يجري محادثات مع ريفر بليت بشأن اللاعب ماستانتونو.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق على الشروط الشخصية بين ريال مدريد وماستانتونو.