ريال مدريد يتفاوض لضم موهبة ريفر بليت

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق على الشروط الشخصية بين ريال مدريد وماستانتونو.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012