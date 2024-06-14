الرياضة

مودريتش يخالف رأي مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - رد لوكا مودريتش نجم وسط منتخب كرواتيا وريال مدريد، على تصريح الفرنسي كيليان مبابي الذي قال أن بطولة أمم أوروبا أصعب من كأس العالم.

مودريتش: لا أحب المقارنة بين أمم أوروبا وكأس العالم

قال لوكا مودريتش معلقًا على تصريح مبابي: "أنا لا أحب المقارنة. لديك أفضل الفرق في كأس الأمم الأوروبية، لكن في كأس العالم هناك أيضًا فرق رائعة".

وأضاف مودريتش: "لا أحب المقارنة، لا أعرف، لكن بالنسبة لي ربما تكون كأس العالم أكثر صعوبة، لأن هناك فرقًا أكثر من جميع أنحاء العالم".

وواصل مودريتش: "أفهم ما يعنيه كيليان مبابي، لكن بالنسبة لي هذا رأيي".

ويشارك منتخب كرواتيا ضمن مجموعة نارية في بطولة أمم أوروبا 2024، رفقة إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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