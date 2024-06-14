نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش يخالف رأي مبابي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رد لوكا مودريتش نجم وسط منتخب كرواتيا وريال مدريد، على تصريح الفرنسي كيليان مبابي الذي قال أن بطولة أمم أوروبا أصعب من كأس العالم.
مودريتش: لا أحب المقارنة بين أمم أوروبا وكأس العالم
قال لوكا مودريتش معلقًا على تصريح مبابي: "أنا لا أحب المقارنة. لديك أفضل الفرق في كأس الأمم الأوروبية، لكن في كأس العالم هناك أيضًا فرق رائعة".
وأضاف مودريتش: "لا أحب المقارنة، لا أعرف، لكن بالنسبة لي ربما تكون كأس العالم أكثر صعوبة، لأن هناك فرقًا أكثر من جميع أنحاء العالم".
وواصل مودريتش: "أفهم ما يعنيه كيليان مبابي، لكن بالنسبة لي هذا رأيي".
ويشارك منتخب كرواتيا ضمن مجموعة نارية في بطولة أمم أوروبا 2024، رفقة إسبانيا وإيطاليا وألبانيا.