نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثنائية إمام عاشور.. الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو والتي جمعتهم ضمن مؤجلات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على فاركو

وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول بالتقدم بهدف لمثله في مباراة شهدت إثارة كبيرة وفرص ضائعة.

سجل هدف الأهلي إمام عاشور وذلك في الدقيقة 30 من ركلة جزاء حصل عليها انتوني موديست.

وعلى الجانب الآخر تعادل جابر كامل لصاحب الأرض في الدقيقة 35.

وقبل نهاية الشوط ومن صاروخية سجل إمام عاشور هدف ثان ليعيد الأهلي للمقدمة.

تشكيل الأهلي في المواجهة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم – أنتوني موديست – حسين الشحات