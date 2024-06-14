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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر نادي الأهلي اليوم.. مشاهدة نادي الأهلي × فاركو Twitter بث مباشر بدون "تشفير" | الدوري المصري الممتاز

شاهد بالبث المباشر نادي الأهلي اليوم.. مشاهدة نادي الأهلي × فاركو Twitter بث مباشر دون "تشفير" | الدوري المصري الممتاز.. يسود الترقب ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يستعد الأهلي، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، لمواجهة فاركو في لقاءٍ حارقٍ مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي وفاركو من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

النار تضطرم في برج العرب: الأهلي يواجه فاركو في معركة تصحيح مسار

يخوض الأهلي هذه المباراة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وهو يدرك تمامًا أهمية هذه المواجهة في رحلة تصحيح مساره بجدول الترتيب، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

يسعى المارد الأحمر للفوز بكل مبارياته المتبقية في الدوري للحفاظ على لقبه المحلي، بعد التتويج الأفريقي للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

تعدّ مباراة فاركو فرصةً ذهبيةً للأهلي لتحقيق انتصارٍ يرفع معنويات اللاعبين ويقربهم من قمة الترتيب، خاصةً بعد تعادله مع سموحة في آخر مباراة له.

من جانبه، يدخل فاركو اللقاء بتركيزٍ عالٍ، حيث يسعى لتحقيق مفاجأةٍ مدويةٍ أمام بطل إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وفاركو



يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مباراةٍ قويةٍ تجمع بين فريقي الأهلي وفاركو، في إطار مؤجلات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الموافق للساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والأردن وسوريا، والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والكويت وقطر، والخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تُعدّ مجموعة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لمباراة الأهلي ضد فاركو، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتُذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 1 HD، وذلك لضمان أفضل جودةٍ للمشاهدين.

وإليكم تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات:

• التردد: 11861• الاستقطاب: أفقي• الترميز: 27500• تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم لمواجهة فاركو



يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية- إمام عاشور- أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- وسام أبوعلى.

ترتيب الأهلى وفاركو فى الدورى



يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 16هدفًا، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا.

مباريات الأهلى فى يونيو

