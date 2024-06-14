نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي المحتسبة أمام فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام السابق، قد حسم الجدل المحيط بضربة جزاء لصالح الأهلي في مباراتهم ضد فاركو في الجولة الحادية عشر من دوري Nile، التي أُقيمت على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

توفيق السيد يحسم جدل ركلة الجزاء

توفيق أكد السيد صحة احتساب ضربة الجزاء للأهلي، نظرًا لوجود دفعة من لاعب فريق فاركو على ظهر اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي.

وأوضح الحكم السابق أن قرار حكم الفيديو كان صحيحًا بطلب مساعدة محمود ناجي، حكم المباراة، لمراجعة التسديدة واحتساب ضربة الجزاء لصالح الأهلي.

بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، أعلن محمود ناجي حكم المباراة ضربة جزاء للأهلي، نتيجة للدفع الموجود على موديست، مما أدى إلى تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثلاثين من اللقاء، حيث نجح إمام عاشور، لاعب وسط الفريق، في تسجيل الهدف من تلك الضربة الجزاء.