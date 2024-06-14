نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يوجه صفعة قوية لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر نادي بايرن ميونخ، على مستقبل لاعبه الكندي ألفونسو ديفيز الذي يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق الملكي.

بايرن ميونخ يقرر بقاء ألفونسو ديفيز

أفادت صحيفة "كيكر" الألمانية بأن نادي بايرن ميونخ يريد الحفاظ على خدمات ألفونسو ديفيز ليستمر حتى الصيف المقبل ولو كان سيرحل عن الفريق مجانًا وقتها.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن ألفونسو ديفيز بالنسبة لمسؤولي نادي بايرن ميونخ، عنصر مهم لكنهم لا يعتبرون رحيله مجانًا (نهاية العالم).

من جانبه؛ أشار فلوريان بليتينبرج الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" إلى أن نادي بايرن ميونخ يريد بقاء ألفونسو ديفيز حتى العام الأخير من عقده والمخاطرة باحتمال رحيله مجانًا.

ولفت إلى أنه لا تزال مطالب ألفونسو ديفيز مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وسيرى النادي خلال الموسم ما إذا كان من الممكن تمديد عقده.