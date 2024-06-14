نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صحة توقعاتها في كأس العالم.. EA Sports تتوقع بطل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت شركة "EA Sports" الشهيرة، المتخصصة في ألعاب كرة القدم، الفائز ببطولة كأس أمم أوروبا للعام 2024، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة، حيث تُقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي ألمانيا واسكتلندا.

EA Sports تتوقع بطل يورو 2024

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، نقلًا عن "EA Sports"، فإن المتوقع أن يفوز منتخب إنجلترا بالبطولة الأوروبية، وذلك بعد أداء قوي يقودهم إلى المباراة النهائية حيث سيتقابلون مع منتخب ألمانيا.

منتخب إنجلترا ينتمي إلى المجموعة الثالثة في البطولة، ويشارك مع سلوفينيا، الدنمارك، وصربيا في المرحلة الأولية.

وتتوقع "EA Sports" أن ينجح منتخب إنجلترا في التفوق على ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سيسجل النجم هاري كين هدف الفوز ليتوج باللقب.

يُذكر أن "EA Sports" سبق وأن توقعت بدقة هويات الفائزين بكأس العالم في النسخ الأربعة السابقة، كما تنبأت أن النجم ليونيل ميسي سيسجل في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.