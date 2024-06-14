أول أهدافه بالقميص الأبيض.. عبد الله السعيد يتعادل للزمالك أمام سيراميكا

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أحمد جودة - القاهرة - سجل عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هدف التعادل لصالح الفريق الأبيض في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة حاليا على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان.

عبد الله السعيد يتعادل للزمالك

وكانت أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا قد انتهت بتقدم الأخير بهدف نظيف ضمن إطار منافسات مسابقة دوري نايل.

وتعادل عبد الله السعيد لصالح الزمالك في الدقيقة الحادثة والثمانين من أحداث مواجهة الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا.

ويحتضن ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان حاليا مواجهة الفارس الأبيض ضد مضيفه سيراميكا كليوباترا

في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

من الجدير بالذكر أن المدرب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بدأ مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من الآتي:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".