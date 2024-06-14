نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودريتش: أشعر بكبري في السن بسبب لامين يامال.. والتفاصيل ستكون حاسمة أمام إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم، ظهر النجم الكرواتي لوكا مودريتش في مؤتمر صحفي للحديث عن المباراة المرتقبة ضد منتخب إسبانيا في بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، التي ستنطلق في الأيام القليلة المقبلة.

تصريحات مودريتش قبل مواجهة كرواتيا وإسبانيا

وفي تصريحاته التي نُشرت عبر الموقع الرسمي للبطولة، أعرب مودريتش عن تطلعه وتفاؤله بمواجهة الفرق الكبرى، مشيرًا إلى أهمية الأداء الجيد في كل مباراة ولحظة.

وعبر مودريتش عن ثقته في قدرة منتخب كرواتيا على المنافسة بقوة وتحقيق نتائج مميزة، مؤكدًا على أن وحدة الفريق تعتبر القوة الأساسية لهم، حيث يجمع بين الخبرة والشباب الموهوب.

كما أشاد بتنوع اللاعبين والفرص التي يحظون بها تحت إشراف المدرب، مشيرًا إلى أنهم مستعدون للتحديات الكبرى التي تنتظرهم.

علاوة على ذلك، تحدث مودريتش عن تغييرات في تشكيلة المنتخب الإسباني مقارنة بالأجيال السابقة، مؤكدًا أن الفريق الحالي يتمتع بمزيج قوي من المواهب والخبرات، مما يجعلهم مرشحين قويين للتألق في البطولة.

وفيما يتعلق باللاعب يامال، الذي كان لم يولد بعد عندما بدأ مودريتش مسيرته الدولية، عبّر مودريتش عن إعجابه بقدراته الهائلة وأكد أن العمر ليس عائقًا أمام الأداء المميز على أرض الملعب.