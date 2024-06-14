عاجل.. تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة إسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جوليان ناجسلمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إسكتلندا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في افتتاح كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ألمانيا وإسكتلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ألمانيا الرسمي لمواجهة إسكتلندا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، أنطونيو روديجر، جوناثان تاه، ميتلشتيت.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، توني كروس، روبرت أندريتش.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، جمال موسيالا، فلوريان فيرتز.

القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا ضد إسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا

تذاع مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Max 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.