نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريمونتادا بيضاء.. الزمالك يتغلب على سيراميكا 2-1 في مباراة درامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع كلا الفريقين منذ قليل على أرضية ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان.

فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

تعادل الزمالك جاء في أواخر الشوط الثاني عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل هدف تعديل الكفة في الدقيقة الحادثة والثمانين من أحداث مواجهة الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا.

وتقدم السنغالي إبراهيما نداي لصالح الزمالك بعدها بدقيقتين بعدما حول عرضية عبد الله السعيد برأسيه في شباك محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا.

بهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 34 في المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل.