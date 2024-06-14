نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يقود الأهلي لانتصار ثمين على فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الاهلي أمام فاركو والتي جمعتهم ضمن مجموعة المؤجلات من منافسات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.

الأهلي يعود بانتصار ثمين من برج العرب على حساب فاركو

حصد الأهلي انتصار مميز برعاية امام عاشور بهدفين مقابل هدف وحيد.

أحداث المباراة

الاهلي استطاع تسجيل أولى أهدافه عن طريق اللاعب إمام عاشور وذلك في الدقيقة 30 من ركلة جزاء حصل عليها انتوني موديست ليسددها إمام بنجاح.

وبالخطأ في مرماه سجل عمر كمال عبد الواحد هدف التعادل لصاحب الارض في الدقيقة 35.

ومع نهاية الشوط ومن صاروخية نارية سجل إمام عاشور هدف ثان ليعيد الاهلي للمقدمة.

ولم يتغير الحال كثيرا في الشوط الثاني لينتصر الاهلي ويحصد النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة احتل الاهلي المركز الرابع برصيد 36 نقطة بينما تجمد فاركو عند المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

تشكيل الأهلي في المواجهة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور

الهجوم: رضا سليم – أنتوني موديست – حسين الشحات