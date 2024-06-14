أحمد جودة - القاهرة - عبدالله الزيات مدرب الثقبة يتلقي أكثر من عرض تدريبي بالدول العربية

تلقى عبدالله الزيات مدرب نادى الثقبة السعودي، ثلاثة عروض عربية، لتولى تدريب أحدهم خلال الموسم الكروى المقبل.

ورفض الزيات البت فى العروض لحين حسم مصيره النهائى مع نادى الثقبة السعودي وهو ما سيتحدد خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا لمدى تنفيذ مجلس إدارة الثقبة الطلبات الفنية التى طلبها الزيات خلال الموسم الجديد.

ويعد نادي صور أبرز وأقوى العروض المقدمة للزيات، بعدما كثف مسئولو النادى من اتصالاتهم مع الزيات خلال الأيام الماضية لتولى مسؤولية الإشراف على الفئات السنية بالنادي،

وبرفقة عرض صور، تلقى الزيات عرض للعودة للنادي الأهلي لقطاع البراعم من جديد، وآخر من أحد أندية المنطقة الشرقية بالسعودية،



حيث تولي الزيات من قبل تدريب

ــ فريق 14 سنة بنادي سبورتنج كاسل 2013 2014

ــ فريق 15 سنة بنادي الدلتا 2014 2015

ــ فريق 16 سنة بنادي شباب مصر 2015 2016

ــ فريق 17 بنادي شباب مصر 2016 2017

ــ فريق 18 سنة بنادي عمال طنطا 2017 2018

ــ مديرآ فنيا لأكاديمية جعلان العماني 2019

ــ مدربآ باكاديمية النادي الأهلي المصري من 2020 إلي 2023

ــ مديرآ فنيا لفريق 15 سنة بنادي الثقبة السعودي موسم 2023 2024