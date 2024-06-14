نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة موافقة ناتشو على عرض الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي فابريزيو رومانو، المختص بسوق الانتقالات، آخر التطورات بشأن صفقة انتقال الإسباني ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي.

ناتشو لم يتفق مع الاتحاد

أبدى نادي الاتحاد، اهتمامه بالتعاقد مع ناتشو فرنانديز لتدعيم دفاعه بعدما تم الاستقرار على رحيل المصري أحمد حجازي في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر رومانو، أن ناتشو لم يتوصل لأي اتفاق شخصي مع نادي الاتحاد، بعدا تلقى عرضًا لمدة موسمين.

وأشار رومانو إلى أن ريال مدريد لا يزال ينتظر القرار النهائي من ناتشو بشأن مستقبله حيث ينتهي عقد اللاعب في 30 يونيو الجاري.

ولفت إلى أن الاتحاد لا زال مهتمًا بضم ناتشو ولكن القرار النهائي في يد اللاعب الذي يريد أن يأخذ وقته قبل حسم مستقبله.