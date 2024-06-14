نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك على فاركو وسيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اليوم الجمعة شهد إقامة مباراتين هامتين في الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الأهلي مع فاركو على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية، والتقى الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في ملعب المقاولون العرب.

في مباراة الأهلي وفاركو، نجح الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين لهدف، مما دفع به للارتقاء بمركزه بالجدول إلى المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بعدما كان يحتل المركز الثامن قبل هذه المباراة.

أما الزمالك، فقد حقق فوزًا صعبًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بعدما كان متأخرًا بهدف حتى الدقيقة 81. بهذا الفوز، وصل الزمالك إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، ويسعى لتحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة لتحسين وضعه في الترتيب النهائي للدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك

1- بيراميدز - 56 نقطة - 23 مباراة.

2- المصري - 39 نقطة - 24 مباراة.

3- زد - 37 نقطة - 23 مباراة.

4- الأهلي - 36 نقطة - 16 مباراة.

5- إنبي- 36 نقطة - 24 مباراة.

6- الاتحاد السكندري - 36 نقطة - 25 مباراة.

7- فيوتشر - 35 نقطة - 24 مباراة.

8- سموحة - 35 نقطة - 24 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة - 23 مباراة.

10- طلائع الجيش - 33 نقطة - 23 مباراة.

11- الزمالك - 31 نقطة - 18 مباراة.

12- الجونة - 30 نقطة - 25 مباراة.

13- الإسماعيلي - 27 نقطة - 25 مباراة.

14-البنك الأهلي- 23 نقطة - 25 مباراة.

15- بلدية المحلة - 22 نقطة -24 مباراة.

16- فاركو - 21 نقطة - 24 مباراة.

17- المقاولون العرب - 16 نقطة - 23 مباراة.

18- الداخلية - 15 نقطة - 24 مباراة.