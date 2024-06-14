نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراتي الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النادي الأهلي تمكن من الفوز على فريق فاركو بنتيجة 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر للدوري المصري الممتاز، التي أُقيمت على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، سجل إمام عاشور هدفي الأهلي في الدقائق 30 و45+2، الأول من ركلة جزاء والثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

في نفس الوقت وفي مباراة أخرى، حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 أيضًا، في مباراة أُقيمت على استاد المقاولون العرب. افتتح أحمد رمضان بيكهام التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 26، وتعادل الزمالك في الدقيقة 81 عبر عبد الله السعيد، قبل أن يحرز إبراهيما نداي هدف الفوز في الدقيقة 87.

ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن

حسام أشرف (بلدية المحلة): 12 أهداف.

مابولولو (الاتحاد السكندري): 10 أهداف.

ياو أنور (البنك الأهلي): 9 أهداف.

أحمد بلحاج (سيراميكا كليوباترا) 8 أهداف.

مصطفى زيكو (زد) 8 أهداف.

فيستون مايلي (بيراميدز): 8 أهداف.

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 7 أهداف.

حسام حسن (سموحة) 7 أهداف.

محمد سالم (المقاولون العرب) 7 أهداف.

صديق أوجولا (سيراميكا كليوباترا) 7 أهداف.

ميدو جابر (المصري) 7 أهداف.

كريم بامبو (البنك الأهلي): 7 أهداف.