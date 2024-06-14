نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. محمد فضل ينتقد إمام عاشور ويهاجم كولر بسبب لاعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، تحدث عن المباراة بين الأهلي وفاركو التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. المباراة أقيمت على أرضية استاد برج العرب في الإسكندرية، وكانت مؤجلة من الجولة الحادية عشر للبطولة المحلية.

تصريحات محمد فضل بعد مباراة الأهلي

في تصريحاته عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، أشاد محمد فضل بأداء إمام عاشور، الذي سجل هدفين في المباراة، قائلًا: "إمام عاشور، رغم أنه رجل المباراة، إلا أن لديه إمكانيات أكبر من ذلك بكثير، فهو يتمتع بالسرعة والقدرة ويقدم حلولًا كثيرة جدًا. نريد أن نرى شيئًا جديدًا منه".

وأضاف محمد فضل، بخصوص أداء اللاعبين الآخرين، قائلًا: "أقول لمارسيل كولر، لا تفقد موديست، ولا تفقد كهربا أيضًا. إذا سجل موديست هدفًا أو هدفين، فهو بعيد جدًا. هل هذا هو مهاجم الأهلي الذي يجب أن يستمر معكم ويشارك في كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا والدوري؟ الإجابة بكل وضوح، لا. الأهلي فاز بأقل مجهود".