نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مشواره في الدوري الممتاز المصري، حيث حقق فوزًا صعبًا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت اليوم على أرضية استاد المقاولون العرب. اللقاء كان مؤجلًا من الجولة الـ11 للبطولة المحلية.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على سيراميكا

بفضل هذا الانتصار، يحتل الزمالك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 31 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و4 تعادلات، و5 هزائم.

ومن المرتقب أن يلتقي الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي في مواجهته القادمة بدوري نايل للمحترفين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.