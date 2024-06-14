نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. تشافي طلب طرد 5 لاعبين من برشلونة قبل رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، رحيل 5 لاعبين عن صفوف الفريق وذلك قبل قرار إقالته في نهاية الموسم المنصرم وتعيين هانسي فليك بدلًا منه.

تشافي حدد قائمة بالراحلين قبل إقالته

أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أنه تشافي قبل رحيله وضع قائمة بخمسة لاعبين يجب أن يرحلوا هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أت اللاعبين الذين طالب تشافي برحيلهم هم؛ (ليفاندوفسكي - جواو فيليكس - فيتور روكي - روميو - ألونسو).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه الأمور أخذت منعطفًا آخر بعد إقالة تشافي وفقط ألونسو هو من سيخرج بنسبة 100%.

أما ليفاندوفسكي فسوف يستمر، وفيليكس سيُحاول النادي الاحتفاظ به، روكي وروميو أيضًا متواجدين ضمن قائمة الفريق الكتالوني.