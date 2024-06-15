نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يرفض الاستسلام ويزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي ليفربول الإنجليزي، في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم خط دفاعه استعدادًا للموسم المقبل.

ليفربول يجهز عرضًا من أجل ليني يورو

ذكر موقع “ليفربول إيكو” أن نادي ليفربول يجهز عرضًا رسميًا من أجل ليني يورو مدافع ليل، حال فشل انتقاله إلى ريال مدريد.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن نادي ليفربول مهتم بالمدافع ليني يورو، لكنهم يؤمنون بأن اللاعب قد ينتهي به المطاف في ريال مدريد.

ويرى نادي ليفربول، أنه مهما سيحدث مع صفقة ليني يورو لكن النية تتجه للتوقيع مع قلب دفاع هذا الصيف.