نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غياب نجم الزمالك عن مباراة المصري البورسعيدي القادمة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لن يتمكن عمر جابر، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من المشاركة في المباراة القادمة أمام المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز. المباراة مقررة مساء الإثنين المقبل ضمن الجولة الـ16 من دوري نايل.

سبب غياب عمر جابر عن مباراة المصري

تأكد غياب عمر جابر عن المباراة بسبب الإيقاف نتيجة تراكم الإنذارات، حيث حصل على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا.

فريق الزمالك نجح في تحقيق فوز مهم على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 للدوري، مما رفع رصيده إلى 31 نقطة، حيث يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البطولة المصرية.

وسيبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة المصري يوم الأحد، تأهبًا للمباراة المقررة يوم الإثنين المقبل.