نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين: أتفق مع الغاضبين من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك لجنة فنية تتبع لجنة المسابقات تقوم باختيار رجل المباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عامر فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "من يختار رجل المباراة في الدوري لجنة فنية معينة من قبل لجنة المسابقات، وأتفق مع الغاضبين من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة سيراميكا".

وأضاف: "هناك بعض الإجراءات التي تتم أُثرت على الاختيار حيث تم الاختيار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاملة ولم يكن عبد الله السعيد قد صنع الهدف الثاني وقتها لإبراهيما نداي".

وأوضح: "سنقوم بتدارك هذا الأمر في الفترة القادمة ونطلب تأخير اختيار رجل المباراة حتى النهاية من أجل ضمان حصول كل لاعب على حقه".