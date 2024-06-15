نجم الزمالك السابق: الفوز على سيراميكا مهم جدًا في هذا التوقيت

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق يواجه صعوبات بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق في الوقت الحالي.

هشام يكن: الفوز على سيراميكا مهم جدًا في هذا التوقيت

وقال يكن فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك تأثر بالغيابات أمام سيراميكا كليوباترا والتغييرات ساهمت في عودة الفريق والفوز مهم جدا في هذا التوقيت".

وأضاف: "الحظ عاند الزمالك أمام سيراميكا في الشوط الأول والفريق في المجمل قدم أداء مميز للغاية واستحق الفوز واقتناص الثلاث نقاط".

وأوضح: "محمد شحاتة مكسب لنادي الزمالك ومعجب بأدائه مع الفريق ويقدم أداء جيد للغاية سواء في الجبهة اليمنى أو وسط الملعب".