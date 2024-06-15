نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز لـ "دوت الخليج الرياضي": هذا تعليقي على مشاركة بيراميدز والأهلي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على مشاركة بيراميدز والأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل.

تصريحات جوميز

وتأكد مشاركة كلا من بيراميدز والأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وفقًا للوائح رابطة الأندية باعتماد ترتيب نتائج الدور الأول من مسابقة الموسم الجاري من دوري نايل.

ووجه محرر دوت الخليج الرياضي سؤالًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز جاء جاء فيه: "بشكل رسمي تأكد مشاركة بيراميدز والأهلي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد.. هل تعتقد أن هذا عادلًا بالنسبة لفريق الزمالك؟".

وأجاب المدرب البرتغالي: "الإنصاف والأمر الطبيعي من يستحق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا؟ بطل الدوري وصاحب المركز الثاني صحيح".

وأتم المدرب البرتغالي: "هذا هو ردي فيما يتعلق بهذه المسألة.. من يشارك في دوري أبطال إفريقيا هو البطل والوصيف بعد نهاية المسابقة.. هل تستطيع أن تحدد حاليًا ماهية البطل والوصيف؟ بالتأكيد.. لأ هذا هو الأمر".

وفي سياق آخر حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز فوزًا مثيرًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة المؤجلة من مسابقة دوري نايل.