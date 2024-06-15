نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يغري ريال مدريد بـ 100 مليون لضم مدافعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول مسؤولي نادي النصر السعودي إغراء نادي ريال مدريد الإسباني بمبلغ 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع مدافعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب الصحفي الموثوق خوسيه ألفاريز فإن نادي النصر كشف رغبته الكبيرة في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر من صفوف ريال مدريد.

وأكد أن مسئولي النادي السعودي يستهدفون تقديم عرض إلى النادي الملكي بقيمة 100 مليون يورو من أجل التعاقد مع روديجير لمدة 4 سنوات.

وأوضح أنه إذا نجحت مفاوضات النصر في التعاقد مع أنطونيو روديجر فإنه سوف يمنح المدافع الألماني راتب سنوي يقدر بنحو 25 مليون يورو.

ويأمل مسؤولي نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين من أجل العودة إلى منصات التتويج مرة أخرى.