نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا في افتتاح كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن منتخب ألمانيا من تحقيق الفوز أمام نظيره إسكتلندا بنتيجة 5-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا 2024.



أهداف مباراة ألمانيا وإسكتلندا في كأس أمم أوروبا

افتتح فلوريان فيرتز أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 11، بعد تمريرة من جوشوا كيميتش إلى زميله فيرتز الذي سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده ثم القائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 19، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى موسيالا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الأخير كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وعزز كاي هافيرتز التقدم بالهدف الثالث لصالح ألمانيا في الدقيقة 1+45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها إلكاي جوندوجان، نفذها هافيرتز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وأحرز نيكلاس فولكروج الهدف الرابع لصالح ألمانيا في الدقيقة 68، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح إسكتلندا في الدقيقة 87، بعد رأسية من ماكينا، ارتطمت برأس روديجر وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ونجح ايمري تشان في تسجيل الهدف الخامس لصالح ألمانيا في الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من توماس مولر إلى تشان الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى إسكتلندا.

