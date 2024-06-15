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أحمد جودة - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات، الخطأ في عدم اختيار عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك، أفضل لاعب بمباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت ببطولة الدوري المصري الممتاز.

عامر حسين: اختيار بيكهام أفضل لاعب بمباراة الزمالك وسيراميكا خطأ

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: “من يختار رجل المباراة في الدوري لجنة فنية معينة من قبل لجنة المسابقات، وأتفق مع الغاضبين من عدم اختيار عبد الله السعيد رجل مباراة سيراميكا”.

وأضاف: “هناك بعض الإجراءات التي تتم أثرت على الاختيار قبل نهاية المباراة بخمس دقائق كاملة، ولم يكن عبد الله السعيد قد صنع الهدف الثاني وقتها إلى إبراهيما نداي”.

واختتم عامر حسين: “سنقوم بتدارك هذا الأمر في الفترة القادمة ونطلب تأخير اختيار رجل المباراة حتى النهاية من أجل ضمان حصول كل لاعب على حقه”.

وحصل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك والتي جمعتهما بإستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة بإستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.