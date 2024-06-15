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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد شريف مهاجم الخليج السعودي، إنه يستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، والتي ينتظرها من أجل تقديم شيئًا لبلاده.

محمد شريف: أحتاج فرصة أكبر مع منتخب مصر

وأكد شريف في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، أنه يستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، ولو قولت غير كدا وطموحي اتغير أقعد في البيت أحسن.

وأضاف، "توقعت المشاركة مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد خروج مصطفى محمد، واحترمت وجهة نظر حسام حسن في عدم إشراكي في المباراتين".

وعن فترة تواجده مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش، قائلا: تغيير كيروش لي أمام الكاميرون أكبر صدمة في مشواري الكروي، ولا أعلم حتى الآن سبب استبدالي ولا أريد أن أعرف.

وتابع شريف، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رفض رحيلي عن الفريق، ولكنني تمسكت بالرحيل من أجل المشاركة بصفة مستمرة