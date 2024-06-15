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أحمد جودة - القاهرة -



أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض ظهر بشخصيته القوية أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

عصام مرعي: الزمالك ظهر بشخصيته أمام سيراميكا.. ومغادرة سامسون غير مؤثرة



وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة، ولديه مدرب مخضرم، ولكن أرى أن هناك شخصية للزمالك في المباريات، وهذا ظهر منذ بداية المباراة".



وأضاف: "محمد شحاتة لاعب جوكر في الزمالك، وهو يؤدي في جميع المراكز، خصوصًا في مركز الظهير الأيمن، وأيضًا عمر جابر قدم مباراة جيدة في مركز الظهير الأيسر".



وتابع: "عبد الله السعيد لديه خبرة كبيرة، وفي توقيت صعب تمكن من إحراز هدف التعادل للزمالك، وصناعة الهدف الثاني.. الزمالك أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول".



وأكمل: "عبد الله السعيد كان يستحق الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وليس أحمد رمضان بيكهام، فهو سجل هدف وصنع آخر، وساعد فريقه على الفوز".



وواصل: "إبراهيما نداي لاعب جيد داخل منطقة الجزاء، لكنه أقل خارج منطقة الجزاء، أما عبد الله السعيد فهو العقل المفكر للزمالك، ولديه الرؤية التي تساعده على التمرير الجيد".



وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "أزمة سامسون أكينيولا؟ الزمالك لا يقف على لاعب، ما أعلمه أن اللاعب يطلب فسخ عقده، مع ألف سلامة، وعلى الزمالك الحفاظ على حقوقه، وأن يحصل اللاعب أيضًا على حقوقه، ولكن على الزمالك مراجعة حساباته في اللاعبين الأجانب".

