نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو ألمانيا 2024.. الدنمارك صاحبة اللقب المعجزة عام 1992 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

افتتحت أمس بطولة اليورو 2024 والتي تقام في الأراضي الألمانية حتى الرابع عشر من شهر يوليو المقبل.



ومع استمرار البطولة يستعرض موقع دوت الخليج الرياضي أبرز قصص التتويج في سلسة مستمرة خلال بطولة فعاليات البطولة.



وفي الحلقة الأولى تأتي قصة تتويج الدنمارك باللقب القاري عام 1992 والذي وصفه الجميع من الشواطىء حتى منصات التتويج.

خارج اللقب

وودعت الدنمارك المنافسة باكرا كانت الحرب في يوغسلافيا مفتاحا سحريا لعودة الدنمارك من جديد للمناقصات بل واقتناص اللقب.

بداية مهتزة

لم تكن البدايات مبشرة لصاحب اللقب خاصة في عدم وجود الاعداد الكافي حيث تعادل الفريق سلبيا مع إنجلترا وخسر صفر / 1 أمام السويد صاحبة الأرض لكنه تأهل للدور قبل النهائي في البطولة بفوزه 2 / 1 على المنتخب الفرنسي في مباراته الثالثة بالدور الأول للبطولة.

استمرار الحظوظ

منتخب الدنمارك حالفه الحظ عندما تغلب على نظيره الهولندي حامل اللقب والمرشح الأقوى للفوز بالبطولة 5 / 4 بضربات الترجيح بعد تعادلهما 2 / 2 في المباراة التي امتدت لوقت إضافي.

أمام الماكينات الألمانية

مسيرة الدنمارك انذاك واجهات العديد من الصعوبة لكن أمام الماكينات هي عقبة كبيرة بذاتها، وكان منتخب ألمانيا قد دخل المباراة بحلم بالبطولة الثالثة في التاريخ لكن الحظوظ ساندت الدنمارك ليتوج بالبطولة بعد الفوز بهدفين.



صنعنا التاريخ

وجاءت مقولة مدرب الدنمارك برايان لاودروب "صنعنا التاريخ.. ولن يحقق أي فريق آخر ذلك الإنجاز" في إشارة للفوز بلقب البطولة بعد ثمانية أيام فقط من الاستعداد لها.

فهل يتوج الدنمارك مرة أخرى بالبطولة هذا العام ويعيد المجد من جديد؟