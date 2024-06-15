نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة منتخب كرواتيا، اليوم السبت 15 يونيو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس أمم أوروبا 2024.



ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق لقب كأس أمم أوروبا في نسخته المقبلة، من أجل عودة اللقب لخزائنه مرة أخرى، بينما يريد منتخب كرواتيا في تحقيق البطولة بعد تحقيق بعض الإنجازات خلال السنوات الماضية.



تشكيل إسبانيا المتوقع



حراسة المرمي: سيمون.

خط الدفاع: جريمالدو - لي نورماند - ناتشو فيرنانديز - داني كارفاخال.

خط الوسط: رودري - بيدري - ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز



تشكيل كرواتيا المتوقع



حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: يوسيب ستانيسيتش - مارين بونجراتشيتش - يوسيب سوتالو - جوسكو جفارديول.

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: أنتي بوديمير - لوفرو ماير - أندريه كراماريتش.

