موعد مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي منتخب المجر لمواجهة نظيره منتخب سويسرا وذلك ضمن الجولة الافتتاحية في بطولة يورو 2024.



وافتتحت البطولة أمس الموافق الرابع عشر من يونيو، بمواجهة بين ألمانيا بمواجهة بين ألمانيا وإسكتلندا والذي تفوق فيها صاحب الدار بخماسية نظيفة.



ويأمل المنتخبين في حصد النقاط الثلاث باكرا من أجل محاولة حسم اللقب.



مجموعة المنتخبان



يتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، والتي تتكون من منتخبات “ألمانيا – المجر – سويسرا – إسكتلندا”.



موعد مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والقاهرة والخامسة مساء بتوقيت الرياض



ويستقبل ملعب راين إنيرجي المباراة المرتقبة بين الفريقين.



القنوات الناقلة لمباراة المجر وسويسرا في يورو 2024



تنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وتحديدا قناة Bein Max1.

