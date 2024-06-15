نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من جوندوجان بعد الانتصار الكبير على إسكتلندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد منتخب ألمانيا، إلكاي غوندوغان، أنه توقع الانتصار الكبير على إسكتلندا، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

اكتسحت ألمانيا منافستها إسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية، وساهم غوندوغان في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب بفضل حصوله على ركلة جزاء، سجل منها كاي هافيرتز، كما تسببت في طرد لاعب الفريق المنافس، رايان بورتيوس.

أول تعليق من جوندوجان بعد الانتصار الكبير على إسكتلندا



وقال لاعب برشلونة: "لعبنا بكثافة كبيرة منذ البداية، وقدمنا شوط أول رائع حقا، هذه هي البداية التي كنا نحتاجها بالضبط، وهذا ما كنت أتوقعه، وبفضل الله تحول إلى حقيقة".

وأضاف: "قدمنا أداءً رائعًا في الشوط الأول وتقدمنا 3-0".

وأشار إلى أن الهدف الأول الذي سجله فلوريان فيرتز بعد مرور 10 دقائق كان تحذيرًا من قبل المنتخب الذي يقوده يوليان ناغلسمان، من أنه قادر على تسجيل المزيد.

وتستعد ألمانيا لمواجهة المجر في ثاني جولات المجموعة الأولى الأربعاء المقبل، قبل أن تختتم مشاركتها بدور المجموعات أمام سويسرا 23 من الشهر الجاري.

