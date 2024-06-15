نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. برشلونة يستهدف صفقة مثيرة في الميركاتو الصيفي وقمة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 15-6-2024 في السطور التالية:

برشلونة يستهدف صفقة مثيرة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني مهتم بالحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للتقارير الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت التقارير إلى أن النادي الإنجليزي يعمل على تجديد عقد الشاب ماينو مع تحسين كبير في الراتب الذي يحصل عليه.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيواجه صعوبة كبيرة للفوز بخدمات الشاب الإنجليزي خاصة وأنه من ضمن ركائز مانشستر يونايتد الرئيسية.

قمة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

يحتضن ملعب "الأولمبي برلين"، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا مساء اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتضم المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا 2024 منتخبات إسبانيا، وألبانيا، وإيطاليا، وكرواتيا.

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد كرواتيا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تنقل مباراة إسبانيا ضد كراوتيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

البلتاجي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. ومدافع الزمالك استحق البطاقة الحمراء



أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن ركلة جزاء النادي الأهلي أمام فاركو صحيحة، مُشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك استحق الحصول على بطاقة حمراء في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أناشد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات، نظرًا لدرجات الحرارة المرتفعة، وأتمنى أن تكون هناك إعادة نظر في المواعيد".

وأضاف: "ركلة جزاء موديست؟ اليد خارج نطاق الجسد والذراع على أقصى امتداد له، وهي ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، ولا أعتقد أن هناك حالات أخرى في تلك المباراة، ويجب أن نشيد بقرار غرفة".

وتابع: "هدف الزمالك الأول أمام سيراميكا كليوباترا؟ لاعب الزمالك نجح في لعب الكرة قبل التلاحم، ولا يوجد احتكاك قوي، ولا توجد مخالفة، وأرى أن الهدف الصحيح لصالح الزمالك".