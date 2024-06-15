نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة لمواجهة المجر وسويسرا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت أمس فعاليات بطولة يورو 2024 والتي تستقبلها الأراضي الألمانية حتى الرابع عشر من شهر يوليو القادم 2024.



وتواجه المجر نظيرتها سويسرا في الجولة الافتتاحية في بطولة اليورو 2024، وتحديدا المجموعة الأولى.



ويتنافس المنتخبان ضمن المجموعة الأولى، والتي تتكون من منتخبات “ألمانيا – المجر – سويسرا – إسكتلندا”.



موعد مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والقاهرة والخامسة مساء بتوقيت الرياض



ويستقبل ملعب راين إنيرجي المباراة المرتقبة بين الفريقين.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المجر وسويسرا في يورو 2024



تنقل المسابقة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط وتحديدا قناة Bein Max1.



قناة IRIB TV Varzesh HD Iran بتردد Intelsat 62°E – 11555 V 30000 أو تردد Es’hailSat | Badr 26°E.11881 H 27500قناة M6 Suisse HD Switzerland بتردد Eutelsat 9°E – 12034 V 27500.



قناة CBC Sport HD Azerbaijan بتردد AzerSpace 46°E – 11135 H 27500.



قناة Varzish Sport HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700 أو تردد Yahsat 52°E – 11785 H 27500.



قناة Football HD Tajikistan بتردد NSS 57°E – 10973 H 11700.



قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.



قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.



قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A

