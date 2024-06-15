نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " نعم وقعت للزمالك..ولكن".. محمد شريف يصدم جماهير الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يلقى محمد شريف نجم خط هجوم نادي الخليج السعودي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، اهتماما كبيرا من بعض الأندية سواء المصرية أو الخليجية هذا الصيف للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأتي ذلك في الموسم الأخير له داخل صفوف نادي الخليج، وسط اهتمام من بعض الأندية المصرية والسعودية بضم اللاعب.



- شريف يتحدث عن توقيعه للزمالك

وأكد محمد شريف في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" بالفعل كنت في وادي دجلة وكان إيهاب جلال هو مدرب الزمالك وقتها، وتحدث معي أنت ووكيلي تامر النحاس وقتها عن رغبته في ضمي".

وتابع:" وقعت على عرض الزمالك في مكتب تامر النحاس في حضور إسماعيل يوسف ومدير التعاقدات بالقلعة البيضاء".

وواصل:" انشغال الزمالك بصفقة محمد عنتر عطلت صفقتي حتى أخر يناير، والأهلي تحدث معي يوم 30 ووقعت يوم 31، الأمر انتهى في يومين، ولم يتم إيقافي بسبب كثرة صفقات الأبيض".

