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أحمد جودة - القاهرة - أكد المهاجم البرازيلي الأسطوري السابق رونالدينيو، أنه لن يرافق منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا بالولايات المتحدة، لأنه يرى أن الفريق يفتقر إلى "المتعة" و"العزيمة" و"التفاني"، على الرغم من أنه يعتقد أن فينيسيوس جونيور يستحق الكرة الذهبية.

قال لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق في مقابلة مع قناة كارتولوكوس على يوتيوب: "الأمور لا تسير على ما يرام، ينقصنا العزيمة والتفاني، كل شيء مفقود".

قبل انطلاق كوبا أمريكا.. رونالدينيو يهاجم لاعبي "السامبا"

وأعلن رونالدينيو أنه قرر عدم مشاهدة أي مباريات للبرازيل في بطولة كوبا أمريكا التي تقام في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو في الولايات المتحدة.

وأكد أن كل شيء مفقود، القيادة والفرح... إنه بحاجة للعب بشكل جيد، لذلك لن أشاهد أي مباراة".

واختتم: "جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام".