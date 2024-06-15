نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "في يناير هتظهر كل حاجه".. محمد شريف يلمح بمفاجأة بشأن مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء قريبة في الفترة الأخيرة عن عودة محمد شريف نجم خط هجوم نادي الخليج السعودي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، من جديد إلى صفوق القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأتي ذلك بعد انتشار أحاديث تؤكد رحيل اللاعب من الدوري السعودي هذا الموسم.



- شريف يحسم مصيره

وأكد محمد شريف في تصريحاته مع سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" يتبقى لي عقد لمدة عام أخر في عقدي وأنا مستمر وأضع تركيز كبير مع فريقي في الوقت الحالي".

وتابع:" لا أتحدث مع أي فرد وكيلي من يخوض أي مفاوضات، ولا أعلن شئ عن وجود مفاوضات مع الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأختتم:" من الممكن أن توجد تجربة أخرى داخل الدوري السعودي، في يناير القادم سيظهر كل شىء بوضوح".

