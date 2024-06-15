نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ليس بلعيد فقط".. الأهلي يخسر توقيعا جديدا في ميركاتو الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة النادي الأهلي بعض الأهداف المميزة على رادار لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء، لبحث إمكانية التعاقد معاها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم مختلف مراكز الفريق هذا الموسم.

ويأتي تدعيم خط دفاع الأهلي، أحد أولوية المدير الفني السويسري مارسيل كولر في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل الأنباء التي تقرب محمد عبد المنعم من الرحيل في الموسم القادم لحوض تجربة الاحتراف.

- يوسف أيمن يبتعد عن الأهلي

وأكد إسماعيل مرزوق، الناقد الرياضي، أن حتى الآن ورغم كل الأحاديث المتداولة عن اقتراب يوسف أيمن، مدافع نادي الدحيل القطري من الانضمام إلى صفوق الأهلي إلا أن لا يوجد أي اتصال أو عرض رسمي من القاهرة حتى الآن".

وتابع:" يوسف هو لاعب أساسي في منتخب قطر ونادي الدحيل ويعد من الاعمدة الأساسية".

وأختتم:" الدحيل لن يوافق على رحيل المدافع الدولي حال تلقي عرضا رسميا، بسبب خروج الفريق من كل البطولات في الموسم الماضي، حيث يرغب في ضم نجوم جدد عودة الفريق من جديد".

