نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة الموسم.. صفقة إسبانية على طاولة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي، حسم بعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم بعض المراكز داخل تشكيل الفارس الأحمر، بعد مطالبة السويسري مارسيل كولر، بضرورة تدعيم بعض المراكز أولها الهجوم.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم الهجوم بصفقة أجنبية جديدة، في ظل اقتراب رحيل الفرنسي أنتوني موديست، هذا الصيف عن النادي الأهلي.

- الأهلي يفاوض إكسيبوا

وأكد الناقد الرياضي إسماعيل مرزوق في تصريحاته مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" النادي الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع هداف الدوري البولندي".

وتابع:" الأهلي تفاوض مع الإسباني إريك إكسيبو، مسؤولي الأحمر عرضوا مليون و200 ألف دولار لحسم تلك الصفقة، ولكن اللاعب تلقى عرضا أخر من نادي أم صلال القطري ووافق عليه".

وأختتم:" عرض أم صلال كان أكثر من عرض الأهلي لذلك وافق اللاعب على الرحيل إلى قطر ووصل إلى الدوحة، وهي صفقة مميزة جدا ولكن الصفقة فشلت بسبب بعض بنود العقد".

