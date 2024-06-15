نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الهلال على أبواب الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة من العيار الثقيل حول اقتراب أحد نجوم نادي الهلال ومنتخب السعودية، من الرحيل عن صفوف دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى نجم المنتخب السعودي، عرضا من الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

- سعود عبد الحميد على أعتاب البريميرليج

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن سعود عبد الحميد، وصل إليه مؤخرا عرض من نادي أستون فيلا الإنجليزي، للانضمام إلى صفوف الفريق الموسم الجديد 2024-2025.

وأشارت الصحيفة أن هدف الفيولا هو تدعيم صفوفه بالنجم السعودي بعد متابة مراقبته بدقة في الموسم الماضي "2023-2024".

وأكدت الصحيفة إلى أن عبد الحميد، وافق على مناقشة العرض الإنجليزي، من أجل خوض تجربة جديدة مختلفة.

ويذكر أن يتبقى في عقد سعود عبد الحميد مع الهلال، موسم أخير، حيث تخطط إدارة الزعيم لتجديد عقده من الآن، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع الفريق منذ قدومه من اتحاد جدة.

