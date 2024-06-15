تشكيل منتخب سويسرا الرسمي لمواجهة المجر في يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب المجري، اليوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة منتخب سويسرا ضد المجر في يورو 2024

وستنطلق صافرة مباراة منتخب سويسرا مع نظيره المنتخب المجري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل منتخب سويسرا الرسمي لمواجهة المجر

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ندواي- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: سيلفان فيدمير- ريمو فريولير- جرانت تشاكا- كوادو دواه.

خط الهجوم: تشار - أيبستشر - روبن فارجاس.

القنوات الناقلة لمواجهة سويسرا ضد المجر في يورو

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا؛ عبر قناة beIN Sports Max 1، باعتبارها الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة يورو 2024.

