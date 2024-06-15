لحظة بلحظة مجانًا.. شاهد مباراة المجر ضد سويسرا في بطولة أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - مجانًا.. شاهد مباراة المجر ضد سويسرا في بطولة أوروبا 2024.. ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مواجهة حاسمة بين منتخبي المجر وسويسرا في بطولة أوروبا 2024. هذه المباراة المرتقبة تعد واحدة من أهم المباريات في دور المجموعات، حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الأدوار النهائية. تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة لجماهير الفريقين، وكذلك للمشجعين الذين يتابعون البطولة بشغف في مختلف أنحاء العالم.

في خطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشجعين لمتابعة هذه المواجهة المثيرة، سيتم بث مباراة المجر ضد سويسرا مجانًا عبر العديد من القنوات الرياضية المفتوحة. هذا البث المجاني يأتي كجزء من جهود المنظمين لتعزيز الوصول إلى البطولة وجعل المباريات متاحة للجماهير بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو قدرتهم على الدفع مقابل المشاهدة.

ستقام المباراة في أحد الملاعب الأوروبية الشهيرة، مما يضيف بعدًا آخر من الإثارة لهذه المواجهة. يتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيملأ المشجعون المدرجات لدعم فرقهم المفضلة، مما سيخلق أجواء حماسية لا تُنسى. ومن المتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتشويق والإثارة، نظرًا لمستوى اللعب العالي الذي يتميز به كلا الفريقين.

ويتواجد منتخب المجر في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بجوار كلًا من: ألمانيا وإسكوتلندا وسويسرا.

ويدير مباراة المجر وسويسرا، طاقم حكام مكون من: الحكم: سلافكو فينسيتش، مساعد أول: توماس كلانسنيك، مساعد ثان: أندراز كوفاسيتش، حكم رابع: راد أوبرينوفيتش.

معلق مباراة المجر ضد سويسرا في كأس أمم أوروبا 2024

يعلق على مباراة المجر وسويسرا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، المعلق "محمد بركات".

موعد مباراة المجر وسويسرا في كأس أمم أوروبا

تقام مباراة المجر أمام نظيره سويسرا، في تمام الساعة الرابعة عصر بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024

القمر التركي 42 شرق turksat 42E

القناة TRT 4k: التردد 11767 v 15000

القناة TRT1 HD: التردد 11795 v 30000

القناة TRT spor HD: التردد 11054 v 30000

القناة TRT 1 sd: التردد 11096 H 30000

القناة TRT spor sd: التردد 11958 V 27500

القمر هيسباسات 30 غرب - Hispasat 30w

القناة La 1 HD (ملتيستريم)

التردد 11222 H 30000

التردد 11301 H 30000

التردد 11382 H 30000

التردد 11652 H 19680

التردد 12631 V 30000

التردد 12671 V 30000

قمر أذربيجان 46 شرق / Azerspace 46 E

القناة lctimai TV HD: التردد 11175 H 30000

القناة lctimai TV SD: التردد 11095 H 30000

القناة 1 Tv georgia: التردد 11095 H 30000

القمر ياه سات 52 شرق / Yahsat 52 E

القناة TV_varzish: التردد 11785 H 27500

القناة Football-HD: التردد 11785 H 30000

القمر تركمانستان 52 شرق / turkmenAlem 52 E

القناة Meraj TV: التردد 11221 V 27500

القمر الإيراني 62 شرق / Intelsat 62 E

القناة Verzesh HD: التردد 11555 v 30000

القناة TV3 HD: التردد 11555 v 30000

القمر بدر / سهيل سات 26 شرق Badr 26 E

القناة IRIB Varzesh HD: التردد 11881 H 27500

أو 12265 H 30000

أو 11900 V 27500

القناة IRIB TV 3 HD: التردد 12265 H 30000

أو 11900 V 27500

أو 11900 V 27500

القمر يوتلسات 33 شرق / Eutelsat 33 E

القناة BNT 1

القناة BNT 3

القناة NOVA TV

التردد: 12646 H 13910

القمر أسترا 19 / Asrta 19E

القناة RTL التردد 12188 H 27500

القناة ZDF HD: التردد 11362 H 22000 أو التردد 11954 H 27500

القناة DAS Etrste: التردد 11494 H 22000 أو التردد 11836 H 27500

القمر قبرص 4.8 شرق / ASTRA 4.8 E

القناة Suspline sport

القناة Suspline kultura

التردد 12437 V 30000.

القنوات المجانية الناقلة لبطولة يورو 2024 هي:

قناة ITV البريطانية.

قناة ARD الألمانية.

قناة TF1 الفرنسية.

قناة ZDF الألمانية.

في الختام، تعد مباراة المجر ضد سويسرا في بطولة أوروبا 2024 واحدة من أبرز المواجهات التي ينتظرها عشاق كرة القدم بشغف. هذا اللقاء يعد فرصة رائعة لمتابعة الأداء القوي والمنافسة الشرسة بين فريقين يمتلكان تاريخًا مميزًا في البطولات الأوروبية. بفضل البث المجاني، سيتمكن الجميع من الاستمتاع بهذا الحدث الرياضي الكبير دون أي تكلفة، مما يعزز من تجربة المشاهدة الجماعية ويزيد من الحماس والتشويق.

تأتي هذه المبادرة بالبث المجاني في إطار جهود تعزيز انتشار كرة القدم وتقديمها لكل المشجعين بغض النظر عن الإمكانيات المادية. هذا يعكس التزام المنظمين بنقل روح البطولة إلى كل منزل وإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بمباريات مليئة بالإثارة والمتعة. كما أن هذا البث المجاني يعزز من التواصل بين المشجعين في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الروح الرياضية والتلاحم المجتمعي.

لذا، ندعو جميع محبي كرة القدم إلى عدم تفويت هذه الفرصة الذهبية لمتابعة مباراة المجر ضد سويسرا. سواء كنت تتابع المباراة عبر التلفاز أو الإنترنت، تأكد من إعداد نفسك لأمسية مليئة بالإثارة والتشويق. استمتع بمشاهدة اللعب المميز والتكتيكات الرائعة التي ستقدمها هذه المباراة، وتذكر أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي تجربة تجمع بين الناس وتوحدهم في حبهم لهذه الرياضة الجميلة.