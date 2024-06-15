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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال التسجيل في بطولة كأس أمم أوروبا عصيًا على نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يوقع على أي هدف خلال نسخة يورو 2021.

لم يسجل مبابي في 15 يونيو 2021 ضد ألمانيا رغم فوز فريقه 1-0، ولا في 19 يونيو في التعادل 1-1 أمام المجر، ولا حتى في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام البرتغال في 23 يونيو، وكذلك لم يسجل في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-3 أمام سويسرا في دور الـ16 من نسخة 2021 في 28 يونيو، عندما تم إقصاء فرنسا بركلات الترجيح (4-5)، ومن الغريب أنه أهدر ركلة جزاء.



ولا شك أنه شعور محبط للاعب بحجمه، لا يمكن إيقافه في بعض الأحيان، كما يتضح من أهدافه الـ44 في 48 مباراة في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، أو كما يفترض أن تكون أرقامه

عندما يرتدي قميص ريال مدريد بداية من الموسم الجديد لمواجهة التحديات الجديدة.

يورو 2024.. مبابي أمام تحدي هز الشباك

وسجل مبابي 256 هدفًا في 308 مباريات رسمية مع النادي الباريسي على مدى سبعة مواسم من 2017 إلى 2024، عندما انتقل من موناكو الذي سجل معه 26 هدفًا في 44 مباراة عام 2016 إلى نادي العاصمة الذي يهيمن على الدوري الفرنسي، ولكن ليس على دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي في مسيرته 12 هدفًا في 14 مباراة في كأس العالم، التي كان بطلًا لها في عام 2018 ووصيفًا في عام 2022. فضلًا عن 48 هدفًا في 73 مباراة في دوري أبطال أوروبا. و191 هدفًا في 246 مباراة في الدوري الفرنسي، و37 هدفًا في 31 مباراة في كأس فرنسا، وخمسة في 13 مباراة بكأس الدوري، وهدفين في أربع مباريات في كأس السوبر الفرنسي.

كما سجل مبابي خمسة أهداف في خمس مباريات في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، واثنين في ثلاث مباريات في التصفيات المؤهلة لتلك المنافسة مع الفئات الأدنى من المنتخب الفرنسي، وسبعة في 15 مباراة في دوري الأمم، و12 هدفًا في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا، و6 في تصفيات تصفيات كأس العالم، وإجمالي 47 هدفًا في 79 مباراة دولية لفرنسا، لكن بلا أهداف في بطولة أمم أوروبا، في انتظار ما ستستفر عنه مباراة فرنسا الأولى أمام النمسا الإثنين المقبل في نسخة يورو 2024.