عاجل.. قائمة الأرجنتين النهائية في كوبا أمريكا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، ليونيل سكالوني، عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في بطولة كوبا أمريكا 2024، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصيف. كشف سكالوني اليوم السبت عن قائمة تضم 26 لاعبًا تم اختيارهم لتمثيل الأرجنتين في البطولة التي ستجرى بين 21 يونيو و15 يوليو.

يذكر أن منتخب الأرجنتين يقع في المجموعة الأولى بجانب كندا وتشيلي وبيرو ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024.

قائمة الأرجنتين النهائية في كوبا أمريكا 2024

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا)، فرانكو أرماني (ريفربليت)، جيرونيمو رولي (فياريال).

خط الدفاع: جونزالو مونتييل (إشبيلية)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، لوكاس مارتينيز كوارتا (فيورنتينا)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، نيكولاس تاجليافيكو (أولمبيك ليون).

خط الوسط: جويدو رودريجيز (ريال بيتيس)، لياندرو باريديس (روما)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رودريجو دي باول (أتلتيكو مدريد)، ازيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، لو سيلسو (فياريال)، إنزو فيرنانديز (تشيلسي).

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا (بنفيكا)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، لوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، خوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، فالينتين كاربوني (إنتر ميلان)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليز (فيورنتينا).