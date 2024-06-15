منتخب سويسرا يقهر المجر بثلاثية في كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب المجري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وانطلقت أحداث مباراة منتخب سويسرا ضد المجر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة سويسرا والمجر في يورو 2024

واستهل لاعبو منتخب سويسرا الدقائق الأولى من أحداث المباراة، بمحاولات هجومية على مرمى منتخب المجر.

وفي الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب كوادو دواه نجم منتخب سويسرا الهدف الأول في شباك حارس مرمى منتخب المجر.

ثم أضاف مايكل أيبشير مهاجم المنتخب السويسري، الهدف الثاني في شباك منتخب المجر، عند الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بتمريرة من فريلير.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب بارناباس فارجا هدف تقليص الفارق لصالح منتخب المجر، بعد أسيست رائع من زميله سوبوسلاي، في الدقيقة 66.

وزاد إيمبولو نجم المنتخب السويسري بهدف ثالث، عند الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بتسديدة رائعة.

وانتهت أحداث المباراة، بفوز منتخب سويسرا على نظيره المجر بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب سويسرا إلى وصافة مجموعته الأولى برصيد 3 نقاط، بينما توقف المنتخب المجري عند المركز الثالث دون نقاط.