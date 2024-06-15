نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف النقاب عن تشكيل منتخبي إسبانيا وكرواتيا الذان يخوضان ثالث مباريات بطولة يورو 2024 في مواجهة قوية ومرتقبة لمحبي الكرة الأوروبية.
وسيلتقي منتخبا كرواتيا وإسبانيا في اليورو للمرة الرابعة على التوالي بعد نسخ 2012 و2016 و2022.
وفازت إسبانيا في مواجهتين من ثلاث مباريات بينما فازت كرواتيا في مواجهة يورو 2016
تشكيل منتخب إسبانيا وكرواتيا
من المقرر أن يبدأ منتخب إسبانيا المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: مارك كوكوريا – ناتشو فيرنانديز – روبن لو نورمان – داني كاربخال
خط الوسط: رودري – بيدري – فابيان رويز
خط الهجوم: لامين جمال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز
بينما ستبدأ كرواتيا المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش
خط الدفاع: يوسيب ستانيسيتش – يوسيب ساتلو – مارين بونجراشيتش – يوشكو جفارديول
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاشيتش – لوكا مودريتش
خط الهجوم: أندي كراماريتش – لوفرو ماير – أنتي بودمير