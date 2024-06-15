نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة سويسرا ضد المجر في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب سويسرا الأول لكرة القدم، الفوز الأول له على نظيره المنتخب المجري، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

أهداف مباراة سويسرا ضد المجر

افتتح التسجيل في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، اللاعب كوادو دواه نجم منتخب سويسرا الهدف الأول في شباك حارس مرمى منتخب المجر.

وأضاف مايكل أيبشير لاعب منتخب سويسرا، الهدف الثاني أمام المجر، في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بأسيست فريلير.

وأحرز اللاعب بارناباس فارجا الهدف الأول لصالح منتخب المجر، بتمريرة من سوبوسلاي، في الدقيقة 66 من الشوط الثاني.

وتمكن إيمبولو لاعب المنتخب السويسري من تسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.